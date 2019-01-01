تقرير بيروفي: الهلال وراء تراجع مستوى كاريلو مع بيرو

كاريلو ظهر بمستوى جيد ولكنه كان يفتقد اللمسات الأخيرة مع بيرو أمام أوروجواي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

لم يقدم البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال، المستوى المنتظر له خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي الودية، ليكون محل انتقاد الصحافة في بيرو.

منتخب بيرو خسر من نظيره أوروجواي بهدف دون رد وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وأشارت صحيفة "ليبيرو" البيروفية إلى أن نادي الهلال وراء تراجع مستوى كاريلو رفقة منتخب بلاده خلال الفترة الحالية.

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التقرير البيروفي تحدث عن أداء كاريلو، حيث عاد إلى التشكيل الأساسي، ليقود الجبهة اليمنى، وقدم عددًا من اللقطات الرائعة، ولكن افتقد اللمسة الأخيرة.

كاريلو استطاع أن يسكت الجميع بمستواه خلال مباراة أوروجواي، رغم مشكلته في إنهاء الهجمات، ولكنه اتسم أيضًا بالأنانية أمام المرمى، وهو ما تم انتقاده عليه.

العيوب التي ظهر عليها كاريلو في مباراة أوروجواي، قد تفقده مركزه في المنتخب، حيث أكدت الصحيفة على أن ذلك يعود إلى نتيجة استمراره مع الهلال.