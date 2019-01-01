النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير: وكيل كاريلو يصل الرياض لمناقشة استمراره مع الهلال

التعليقات()
Twitter
هل يستمر كاريلو مع الهلال؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يصل البيروفي إيليو ساساريتو، وكيل أعمال مواطنه أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم.

كاريلو تنتهي إعارته لصفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث تسعى إدارة الزعيم لاستمراره بعد مستواه المتميز.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن وكيل أعمال كاريلو سيذهب إلى الرياض بطلب من إدارة الهلال برئاسة عبد الله الجربوع، حيث سيعقد الطرفان اجتماعًا للتباحث حول مصير كاريلو.

الهلال يمتلك رغبة جادة في استمرار كاريلو في صفوفه لمدة أطول، بعدما أظهر مستوى متميز بقميص الزعيم.

اختيارات المحررين

وأشارت مصادر مقربة من كاريلو عن رغبته في الاستمرار مع الهلال، حيث سيتم حسم هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية الموسم بنهاية شهر مايو الجاري.

وتلقى بنفيكا البرتغالي العديد من العروض لضم كاريلو، حيث تسعى إدارة الهلال لإقناع الإدارة البرتغالية باستمراره.

إغلاق