تقارير: وكيل كاريلو يصل الرياض لمناقشة استمراره مع الهلال

هل يستمر كاريلو مع الهلال؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يصل البيروفي إيليو ساساريتو، وكيل أعمال مواطنه أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم.

كاريلو تنتهي إعارته لصفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث تسعى إدارة الزعيم لاستمراره بعد مستواه المتميز.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن وكيل أعمال كاريلو سيذهب إلى الرياض بطلب من إدارة الهلال برئاسة عبد الله الجربوع، حيث سيعقد الطرفان اجتماعًا للتباحث حول مصير كاريلو.

🗓️الهلال 🇸🇦× العين 🇦🇪

⏲️22:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏆 دوري أبطال آسيا - مرحلة المجموعات

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الهلال يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدوري التالي، بينما يسعى العين للعودة إلى الانتصارات بعد الإخفاقات المحلية، فمن سيحقق الانتصار؟#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/WS3XDzEAgu — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019

الهلال يمتلك رغبة جادة في استمرار كاريلو في صفوفه لمدة أطول، بعدما أظهر مستوى متميز بقميص الزعيم.

وأشارت مصادر مقربة من كاريلو عن رغبته في الاستمرار مع الهلال، حيث سيتم حسم هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية الموسم بنهاية شهر مايو الجاري.

وتلقى بنفيكا البرتغالي العديد من العروض لضم كاريلو، حيث تسعى إدارة الهلال لإقناع الإدارة البرتغالية باستمراره.