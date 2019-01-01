الهلال يؤجل صفقة كاريلو انتظاراً لإدميلسون

بناء على طلبات مدرب الهلال الذي يفضل اللاعب البرازيلي

قرر نادي الهلال السعودي، الانتظار في إجراءات التعاقد مع أندري كاريلو، انتظاراً لما ستسفر عنه المفاوضات مع جوزيه أدميلسون لاعب الدحيل القطري.

الهلال توصل لاتفاق شبه نهائي مع نادي بنفيكا البرتغالي، على ضم لاعبه البيروفي كاريلو، لكن الصفقة تبدو مكلفة للنادي السعودي.

تقارير صحفية أكدت أن الهلال لن يحسم الصفقة الآن، لامتلاكه فرصة قوية لشراء جوزيه أدميلسون لاعب الدحيل القطري.

وجاء ذلك بناء على تعليمات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي يفضل أدميلسون على كاريلو.

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وفي حالة النجاح في التعاقد مع اللاعب البرازيلي، سيصرف الهلال النظر تماماً عن كاريلو لارتفاع قيمته.

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وعلى صعيد استعدادات الفريق للموسم الجديد، سيتوجه عمر خربين مهاجم الأزرق مساء اليوم الثلاثاء للنمسا، للالتحاق بمعسكر الفريق.