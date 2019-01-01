مدرب بيرو راقب كاريلو أمام الاتحاد

نجم الهلال مراقب من مدربه في المنتخب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضي السعودي أن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو تواجد اليوم في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود لمراقبة أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي خلال مواجهة الاتحاد المصري.

ووضع الهلال قدمًا وأكثر في نصف نهائي بطولة زايد للأندية البطلة (البطولة العربية) بتفوقه في محيط الرعب على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل.

قبول استئناف الاتفاق وتقليص عقوبة أليمان

وشهد اللقاء تواجد جاريكا لمراقبة كاريلو الذي انضم للهلال بداية الموسم الجاري قادمًا من بنفيكا بتوصية من المدرب السابق خورخي خيسوس ويُقدم موسمًا رائعًا مع الفريق السعودي.

ويستعد منتخب بيرو لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستنطلق خلال يونيو المقبل في البرازيل، وقد وضعته القرعة في المجموعة الرابعة بجانب أصحاب الملعب وبوليفيا وفنزويلا.

وقد سبق لكاريلو أن لعب للمنتخب خلال نهائيات كأس العالم 2018 وظهر بمستوً جيد، وقد ترك بصمته في روسيا بالتسجيل ضد أستراليا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.