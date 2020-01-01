كاريلو: اختياري للهلال أفضل قرار في مسيرتي الكروية

اللاعب البيروفي يتحدث عن سبب اختياره لنادي الهلال السعودي.

كشف البيروفي أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال السعودي، عن كواليس مفاوضاته مع الزعيم، عندما كان لاعبًا في صفوف بنفيكا البرتغالي.

كاريلو قال خلال تصريحات عبر قناة "روتانا خليجية" السعودية: "لم أكن أتخيل في يوم يأتي سأخوض تجربة في دوريات مختلفة خلاف ما كانت في تصوري، ولكن عندما جئت إلى نادي الهلال أدركت أنه فريق كبير وله باع طويل في البطولات".

اللاعب البيروفي تابع: "أنا سعيد جدًا ومذهول من القاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادي الهلال، وأهداف النادي التي أصبحت جزء منها".

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وواصل: "سعي نادي الهلال الدائم لتحقيق البطولات والحب الذي غمرني الجمهور به لي ولعائلتي في السعودية، جعلني فخور بكوني جزء من هذا الكيان، ولكوني أستطيع أن أمثل بلدي بيرو في السعودية بأفضل شكل".

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وانتقل كاريلو في حديثه عن مدرب منتخب بلاده، حيث قال: "المدرب أكد لي أن قراري باللعب في الدوري السعودي سيقلص فرصي في المشاركة معه، وسيقوم باستبعادي من منتخب بلادي، ولكني سعيد الآن باتخاذي أهم قرار في مسيرتي الكروية".

واختتم كاريلو تصريحاته قائلًا: "استمريت في قناعتي بأني سأعمل جاهدًا لتمثيل فريقي بأفضل شكل، لأفرض عليه استدعائي للمنتخب البيروفي".

وانتقل كاريلو لصفوف نادي الهلال الموسم الماضي، قادمًا من بنفيكا على سبيل الإعارة، قبل قيام النادي السعودي بشراء عقده نهائيًا مع بداية الموسم الحالي.