"كاريك الجديد" يوقع على العقد الاحترافي الأول مع مانشستر يونايتد

سولشار يؤمن بقدرته في الحصول على الفرصة الكاملة بالمستقبل

وقع جيمس جارنر لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب، عقده الاحترافي مع النادي الإنجليزي حتى 2022.

صاحب الـ18 عاماً سجل ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر، في الفوز على كريستال بالاس الشهر الماضي.

يوفنتوس ضد أياكس.. هل يخرج رونالدو لسانه لريال مدريد مرة أخرى؟

جارنر ظهر أيضاً في قائمة الفريق بالانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان 3/1 بإياب دوري أبطال أوروبا.

لاعب الوسط الإنجليزي يعتبر أحد إنتاجات أكاديمية مانشستر يونايتد، وهناك بنداً لاستمراره موسم إضافي بعد 2022 حسب رغبة ناديه.

وقال أولي سولشار مدرب يونايتد عن جارنر:"أؤمن بقدرته على إثبات نفسه في المستقبل ويعلم أننا نثق به".

قرعة قوية لأرسنال ونابولي وديربي منتظر في نهائي الدوري الأوروبي

وأضاف:"نعم سنه صغير جداً ومن غير العدل مقارنته بمايكل كاريك، ولكنه يمتلك العديد من الصفات المشابهة له".

جدير بالذكر أن جارنر المُلقب بـ"كاريك الجديد" يتواجد في مانشستر يونايتد منذ سن الثامنة، والآن يلعب بمنتخب إنجلترا للشباب.