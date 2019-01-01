كاريجر يختار صلاح ضمن تشكيلته المثالية لآخر عشر سنوات

جيمي كاريجر نجم ليفربول المعتزل يختار محمد صلاح في التشكيلة المثالية للعقد الماضي بصفوف الريدز.

اختار النجم الإنجليزي جيمي كاريجر لاعب ليفربول المعتزل نظيره المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالعشر سنوات الأخيرة في صفوف الريدز.

جاء هذا بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كاريجر الذي يعمل في تحليل المباريات عبر شاشاتها في الوقت الحالي عقب الاعتزال.

وحول كاريجر التشكيلة من 4-3-3 المفضلة لدى ليفربول لسنوات طويلة لطريقة هجومية بشكل أكبر حتى يضمن وجود لويس سواريز هداف برشلونة الحالي.

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واختار لاعب ليفربول السابق أن تكون تشكيلته بطريقة 4-2-4 بوجود لاعبين في وسط الملعب فقط والرباعي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ولويس سواريز في المقدمة.

وشهدت التشكيلة التي اختارها كاريجر وجود تسعة لاعبين من الفريق الحالي لليفربول حيث دخل عليهم فقط ستيفين جيرارد قائد الريدز المعتزل ولويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

أليسون بيكر

أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

هندرسون - جيرارد

صلاح - فيرمينو - ماني - سواريز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في آخر موسمين كما أحرز الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي توج به ليفربول على حساب توتنهام.