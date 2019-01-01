كاريجار: محمد صلاح أصبح أناني وجشع

جيمي كاريجار نجم فريق ليفربول المعتزل ينتقد أداء محمد صلاح أمام فولهام في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي التي فاز فيها الريدز بهدفين لهدف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد جيمي كاريجار نجم فريق ليفربول السابق أداء اللاعب المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول أمام فريق فولهام مساء الأمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاريجار لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن صلاح تحول للاعب أناني وجشع في تلك المباراة.

وقال كاريجار: "محمد صلاح أصبح أناني وجشع بدون أدنى شك، سجله مع ليفربول كان رائعًا في الدوري الإنجليزي سواء في التسجيل أو صناعة الأهداف".

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وأضاف: "لا يوجد من هو سجل وصنع أهداف أكثر منه هذا الموسم، لقد كان دومًا خطرًا داهمًا بالنسبة لأي خصم يواجه ليفربول".

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وأكمل: "في مواجهة فولهام لمرتين أو ثلاثية كان عليه أن يرفع عينه وينظر من حوله ويرى أين زملائه، كان يمكنه أن يتصرف بشكل أفضل في أكثر من كرة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن التهديف منذ عدة أسابيع وتحديدًا منذ التاسع من فبراير عندما سجل هدفه الأخير مع الريز في الدوري ضد بورنموث.