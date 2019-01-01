كارلوس يُقارن بين ريال مدريد الماضي والحاضر

النجم البرازيلي يسترجع ذكريات النادي الملكي من العصر الذهبي

يعد النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس أحد أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عبر تاريخه والذي لا يزال مساندًا للفريق بالوقت الحالي.

قدم الدولي البرازيلي السابق مواسم عدة بمستوى رائع مع النادي الملكي وتمكن من الفوز معه بكل شيء، بصحبة الجيل الذهبي من زيدان ورؤول وآخرون.

وفي حديث نجم السامبا الآن قال: "أعتقد أن أجواء اللعب في ريال مدريد بالماضي كانت مختلفة عن الأجواء الحالية، الكرة كانت رائعة في السابق وأنا أشتاق لتلك الأيام كثيرًا، كان معسكر الفريق دائمًا ما يكون صارم ومُنعزل عن الإعلام والجميع حقًا".

قوة وتتويج ليفربول على عرش أوروبا لم تأتِ من فراغ.



كلوب يفعل ما يفشل فيه كثير من المدربين 👌 pic.twitter.com/aBMS04AgJ5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

وتابع: "ديل بوسكي كان مقربًا لي وصديقي، في الماضي كان الجميع يلتزم دائمًا، بمواعيد التدريبات وقرارات المدرب، دائمًا ما أحاول أن أتواجد الآن في المباريات الخيرية وتلك الأحداث، أريد دائمًا أن اقدم ما لدي من أجل هذا الفريق".

يذكر أن النجم البرازيلي خاض تقريبًا ٨٢٠ مباراة مع الأندية التي لعب لها وسجل بهم ١٠٢ هدف على الرغم من لعبه في مركز الظهير الأيسر.