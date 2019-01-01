فيلا يعود لدائرة إهتمام برشلونة بعد إصابة ديمبيلي

هل ينضم كارلوس فيلا لبرشلونة؟

كشفت تقارير صحفية مكسيكية عن اقتراب كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، من الإنضمام إلى صفوف برشلونة خلال انتقالات يناير.

فيلا قدّم مستوى متميز في الدوري الأمريكي وسجل 36 هدفًا ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقًا على زلاتان إبراهيموفيتش.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ اسم فيلا صار يتردد كثيرًا ليكون أول صفقات برشلونة في يناير خاصة بعد إصابة عثمان ديمبيلي.

وكان فيلا قد صرّح بنهاية الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية رغبته في اللعب لبرشلونة ولو على سبيل الإعارة.

وقال: "من يقول لا للعب بجوار ميسي لمدة 4 أشهر ثم بعدها العودة إلى لوس أنجلوس؟ سوف استمتع وأتعلم وبعدها أعود إلى فريقي".

وأردف: "بالطبع لو سنحت لي الفرصة للتوقيع مغ برشلونة خلال يناير المقبل فلن أتردد أبدًا في الموافقة على العرض".

جدير بالذكر أنّ ديمبيلي يتعافى حاليًا من الإصابة في قطر وسوف يعود بحلول فبراير من العام المقبل.