كارلوس فيلانوفيا : لم أحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي الموسم الماضي

لم يتحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجر لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانوفيا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي مفاجأة كبيرة بعدما أعلن عن عدم حصوله على مكافأة جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي العام الماضي.

اللاعب ساهم في فوز فريقه الاتحاد أمس ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 4\1.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة أنه لم يتحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن العام الماضي والتي تبلغ 250 ألف ريال.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد قد حصل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في دوري المحترفين السعودي للموسم 2017-2018.

ترتيب وأخبار الدوري السعودي للمحترفين

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي برصيد 25 نقطة.