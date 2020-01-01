بعد اقتراب رحيله من الهلال .. هل يبقى كارلوس إدواردو في الدوري السعودي؟

يبدو أن الموسم الحالي هو الأخير للبرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال لكن وجهته تبقى غامضة حتى الآن فهل يرحل لفريق آخر في الدوري السعودي أم يترك المملكة؟

أحمد رضوان | تويتر

يعد كارلوس إدواردو واحدًا من أبرز محترفي الهلال في الوقت الحالي، وأصبح في السنوات الأخيرة واجهة للفريق لما قدمه من عطاء كبير، ومساهماته القوية في بطولات الهلال في السنوات الأخيرة.

انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى رحيل البرازيلي من الموج الأزرق مع نهاية الموسم، وسواءً رحل عند بداية سوق الانتقالات أو لم يرحل، فبالتأكيد سيلظل راسخًا في عقل الهلاليين لسنواتٍ قادمة، فهو أحد أفضل المحترفين في تاريخ الفريق.

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تميز إدواردو بثبات مستواه منذ انضمامه للهلال، ووجد نفسه في الفريق الذي عرفه الطريق إلى منصات التتويج بعد مسيرته في أوروبا التي لم يفز خلالها إلا ببطولة واحدة فقط، كانت دوري الدرجة الثانية البرتغالي مع فريق إستوريل موسم 2011-12.

تتضارب الأنباء حول الوجهة المحتملة لكارلوس إدواردو مع بداية سوق الانتقالات، وكل الاحتمالات واردة حتى بقائه مع الهلال ، لكن في حالة رحيله هل يلعب لفريق آخر في الدوري السعودي أم يبحث عن مغامرةٍ جديدة خارج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟

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ماذا قدم كارلوس إدواردو مع الهلال؟

في صيف 2015 انضم كارلوس إدواردو للهلال قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، والذي أعاره في موسمه الأخير مع الفريق إلى نيس الفرنسي الذي تألق معه وسجل 10 أهدافٍ في 30 مباراة.

كانت مباراته الأولى مع الموج الأزرق هي ديربي الرياض ضد النصر في كأس السوبر السعودي في 12 أغسطس 2015، ونجح في تقديم نفسه للجماهير من الباب الكبير، حيث سجل هدف فوز الهلال على الغريم التقليدي وأهداه الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

أصبح كارلوس إدواردو أحد أعمدة الفريق منذ ذلك الحين، وشارك في فوزه بجميع البطولات الممكنة خلال الفترة من 2015 حتى الآن، من الدوري السعودي مرورًا بكأس ولي العهد وكأس الملك وأخيرًا دوري أبطال آسيا ، والتي غابت عن الموج الأزرق لقرابة العقدين.

بطولات كارلوس إدواردو مع الهلال:

هل يرحل كارلوس إدواردو من الهلال؟

ينتهي عقد كرلوس إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وخلال يناير الماضي كان يحق له التوقيع على عقدٍ مع أي فريق آخر لكنه لم يفعل.

تحركت إدارة الموج الأزرق للتجديد مع البرازيلي في سوق الانتقالات الشتوية، لكن بحسب الأخبار التي صدرت حينها نشأ خلاف بينها وبين وكيل اللاعب بسبب مدة العقد.

كان الوكيل يرغب في تمديد العقد لموسمين، لكن الإدارة أصرت أن موسمًا واحدًا يكفي، وذلك بعد تقلص دور اللاعب مع الفريق عن ما كان في السنوات السابقة، وذلك بعد ضم جوميس وكارييو وغيره من اللاعبين.

بعد توقف الدوري السعودي بسبب تفشي فيروس كورونا توقف كل شيء، لكت مع اقترابنا من بداية سوق الانتقالات حاولت إدارة الهلال التجديد مع كارلوس إدواردو من جديد، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب المطالب المالية الكبيرة للبرازيلي، وهو ما يرجح رحيله هذه الصيف.

لكن وكيل أعماله مارسيلو بينهيرو صرح للعربية أنه قد يبقى مع الموج الأزرق، حيث رد على سؤال محدد في هذا الصدد قائلاً: "كل شيء ممكن، هناك العديد من الأشياء التي تحدث في الوقت الحالي، وكارلوس إدواردو غير متعجل".

هل يلعب كارلوس إدواردو لفريق آخر في الدوري السعودي؟

يمتلك كارلوس إدواردو العديد من العروض من أندية في الدوري السعودي وخارجه كما أشارت العديد من الأخبار، لكن لا يوجد أي تأكيد عن ما إذا كان سيلعب لفريق آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غير الهلال أم يرحل.

في 8 يونيو نشر موقع دوري بلس إلى أن البرازيلي مطلوب في النصر الغريم التقليدي للموج الأزرق ، وأشار الموقع إلى أن إدارة العالمي ستعرض اللاعب على المدرب روي فيتوريا، وفي حالة موافقته ستتحرك فورًا للحصول على توقيعه وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

لكن فارس نجد ليس الوحيد الذي ارتبط اسمه بضم كارلوس إدواردو، فقد أكدت تقارير صحفية سعودية من قبل أن اللاعب قد توصل لاتفاق بالفعل مع الأهلي ، وأنه سينضم إليه بمجرد انتهاء عقده.

تحدث الإعلام السعودي أيضًا عن وصول عروض أجنبية للبرازيلي من البرازيل وتركيا والإمارات، وهو ما أكده وكيله في حديثه للعربية، حيث قال: "لدى إدواردو بعض العروض الرسمية من أندية سعودية وأخرى إماراتية، ولا أستطيع الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي".

وتابع: "أؤكد أن لديه عروضًا من أفضل الأندية البرازيلية، لكنه لا يفكر في العودة إلى البرازيل بالوقت الحالي".

لكن وكيل أعمال كارلوس إدواردو أشار إلى رغبته في البقاء في المنطقة العربية ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكلٍ خاص، حيث قال: "إدواردو يحب السعودية ويريد الاستمرار في الدوري السعودي ، لكنه لاعب محترف في ذات الوقت ويركز على العرض الاحترافي الجيد والذي يحقق طموحاته".

وأضاف: "في الفترة الحالية يرغب إدواردو في البقاء بالمنطقة العربية، والحصول على عقدٍ جيد واللعب على مستوى عالٍ، خاصة وأنه سجل 15 هدفًا هذا العام حتى مارس الماضي، وتم اختياره كأفضل ثالث لاعب في كأس العالم للأندية 2019 ، لذلك نثق بأنه يمكنه المواصلة في تقديم مستوياتٍ المميزة".

وهذه التصريحات تزيد التكهن عن إمكانية بقاء كارلوس إدواردو في الدوري السعودي ، لكن في الأغلب لن يبقى في الهلال بعد أن أبلغ رازفان لوشيسكو الإدارة برغبته في الاستغناء عن البرازيلي وضم محترف آخر.

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من يخلف كارلوس إدواردو في الهلال؟

ستكون مهمة صعبة جدًا خلافة كارلوس إدواردو في الهلال ، لكنها لن تكون مستحيلة، وكأي فريق كبير فيمكن تعويض أي لاعب مهما كان اسمه.

لا توجد أخبار مؤكدة عن تحديد الموج الأزرق لبديل إدواردو القريب من الرحيل مع بداية سوق الانتقالات، لكن هناك أخبار خرجت في الأيام القليلة الماضية عن أن البديل المحتمل هو النجم المغربي يونس بلهندة.

وذهبت بعض الصحف إلى تفاصيل اتفاق نجم جلطة سراي مع الهلال ، وتحدثت عن راتبه وعن الحوافز التي من الممكن أن يحصل عليها، لكن لم يخرج نفي أو تأكيد لهذه الأخبار حتى الآن.