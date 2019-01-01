كارلوس إدواردو يسافر صربيا بسبب الإصابة

لاعب الهلال يعرض على طبيب صربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يسافر البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، إلى صربيا اليوم الجمعة، من أجل عرض إصابته على طبيب مختص.

إدواردو كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والدحيل بدوري أبطال آسيا، والتي حقق فيها الزعيم الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

إدواردو سيعرض على طبيب مختص في الإصابات العضلية، بناءً على طلب الطبيب الأوروبي، بعد الإطلاع على الأشعة التي أجراها للوقوف على حالته الصحية.

📍الهلال

التحضيرات مستمرة لمواجهة #الاهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الأحد القادم.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/rAaiby0e5C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 15, 2019

وكان الهلال قد أرسل صورة الأشعة التي أجراها إدواردو أمس الخميس، للطبيب الصربي، بالتنسيق مع طبيب الفريق، لتحديد مدة الغياب.

وبعد عرض إدواردو على الطبيب الصربي، سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب، وبرنامج التأهيل الخاص به، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

الهلال يتصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على العين الإماراتي، ثم الدحيل القطري.