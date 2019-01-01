كارلوس إدواردو وميسي ونيمار ضمن قائمة حققت رقمًا استثنائيًا

البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي يظهر رفقة كل من مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان وميسي قائد برشلونة في قائمة خاصة للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي في قائمة خاصة للغاية ضمت عددًا من كبار نجوم كرة القدم حول العالم مؤخرًا.

جاء هذا في صحيفة "ليكيب" الفرنسية والتي وضعت نجم فريق الهلال ضمن عدد محدود للغاية من نجوم كرة القدم حول العالم الذين حققوا تقييم 10 درجات من أصل 10 في السنوات الماضية.

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وكانت الصحيفة قد منحت اللاعب الصربي دوسان تاديتش 10 درجات من أصل 10 على ما قدمه من أداء مع فريقه أياكس أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان النجم البرازيلي قد ظهر نفس القائمة التي ضمت تاديتش ومن قبله كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

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ويعود ظهور كارلوس إدواردو لعام 2014 عندما شارك مع فريق السابق نيم بالفوز على نظيره جانجون بسبعة أهداف نظيفة في الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن القائمة تضم أيضًا روبرت ليفاندوفيسكي نجم بروسيا دورتموند السابق وبايرن ميونخ الحالي وفرانك سوزي وبرونو مارتينيو وأوليج سالينكو ولارس ويندفيلد.