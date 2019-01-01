كارلوس إدواردو جاهز لمواجهة الهلال والعين الإماراتي

مواجهة قوية بين الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مصير البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال السعودي، وموعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغاب إدواردو عن الهلال خلال المباراتين الأخيرتين، حيث يعد من أهم اللاعبين في صفوف الزعيم السعودي في المواسم الأخيرة بالدوري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن إدواردو جاهزًا للقاء الهلال أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال، ضم إدواردو في قائمة العين الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا.

ويغيب عن الهلال في مواجهة العين كلًا من سالم الدوسري بسبب الإيقاف وأيضًا نواف العابد وعبدالله عطيف وسلمان الفرج بسبب الإصابة.

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ولن يتواجد كلًا من ألبرتو بوتيا وعلي الحبسي وسوريانو وكاريلو الذين لم ينضموا في قائمة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.