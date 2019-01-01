كارلوس إدواردو × أحمد موسى .. من هو الأفضل بينهما؟

مقارنة جديدة بين نجوم ديربي الرياض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين مهاجمين من العيار الثقيل في الدوري السعودي، بافيتيمبي جوميس أسد الهلال وعبد الرزاق حمد الله هداف النصر.

ويلتقي الفريقان في ديربي الرياض الحاسم والمرتقب مساء الجمعة القادم، ضمن الجولة الـ25 للدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة في صراع اللقب بين الطرفين، إذ يتصدر الهلال حاليًا بفارق نقطتين فقط عن مستضيفه النصر.

براد جونز × علي الحبسي .. من هو حارس المرمى الأفضل؟

ويلعب أحمد موسى في خانة الجناح الأيسر مع النصر، فيما يُشارك إدواردو في مركز صانع الألعاب وأحيانًا الجناح الأيسر أو المهاجم المتحرك خلف جوميس، ولذا يُعتمد على اللاعبين في بناء اللعب وصناعة الهجمات أكثر من إحراز الأهداف وهذا واضح من أرقامهما.

فيما يخص الأهداف، سجل كارلوس 9 أهداف مقابل 5 لأحمد موسى، وللاعب البرازيلي هدف واحد من خارج المنطقة فيما تمكن النيجيري من إحراز هدفين.

الثنائي يدخل منطقة الجزاء لاصطياد التمريرات العرضية سواء في الكرات الثابتة أو المتحركة، كارلوس سدد 8 مرات برأسه كانت نصفهم تجاه المرمى، فيما أرقام موسى أقل هنا، إذ لم يُسدد سوى 3 مرات وجاءت جميعًا خارج المرمى.

وتجدون في الشكل أدناه المزيد من الأرقام حول الخواص الهجومية والدفاعية للاعبين، سواء تلك الخاصة بالتسديد أو التمرير أو الواجبات الدفاعية ..

وخلق كارلوس إدواردو 39 فرصة لزملائه في الهلال، منهم 8 مؤكدة، فيما صنع موسى 28 فرصة منهم 8 مؤكدة أيضًا.

على صعيد التمريرات العرضية وكلاهما يلعب في الجناح، نجد العدد متقارب بـ37 تمريرة عرضية للبرازيلي و35 للنيجيري، لكن الدقة تقف مع أحمد موسى كثيرًا، إذ بلغت نسبة نجاح تمريراته العرضية 30% مقابل 20% فقط للاعب الهلال.

في المقابل، نجد إدواردو يتفوق في نسبة نجاحه في المراوغات الفردية رغم أنه حاول مرات أقل! إذ حاول المراوغة 35 مرة وبلغت نسبة نجاحه 57%، فيما حاول لاعب النصر 59 مرة ولم تتخطى نسبة نجاحه الـ41%.

وعلى صعيد العمل أمام المرمى وداخل منطقة الجزاء، نجد أن المهاجم النيجيري سنحت له 5 فرص مؤكدة للتسجيل أحرز 2 وأهدر 3، فيما سنحت لإدواردو 8 فرص سجل 6 ولم يُهدر سوى اثنتين.

رقم أخير يبدو مهمًا، حصل كارلوس إداوردو على 14 خطأً لصالحه في الثلث الأخير من الملعب وهو ما يعني منح فريقه الهلال ركلات ثابتة في أماكن مميزة، فيما لم يحصل موسى سوى على نصف هذا العدد.