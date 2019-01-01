كارفخال: هذا هو موسمي الأسوأ وريال مدريد حاجة لتعويض رونالدو

دانيل كارفخال نجم فريق ريال مدريد يؤكد أن النادي في حاجة لبديل قوي لكريستيانو رونالدو عقب الموسم السيء الذي مر به الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دانيل كارفخال لاعب فريق ريال مدريد أن فريقه عانى الكثير خلال الموسم الجاري عقب وداع كل المنافسات والخروج من دوري الأبطال والكأس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب مع صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدعم قوي ولتعويض رحيل كريستيانو رونالدو

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وقال كارفخال: "لقد مررنا بلحظات عصيبة للغاية من بعد مباراتنا أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا، لكن هذه هي كرة القدم، لقد قدمنا أفضل ما لدينا، هذا هو الموسم الأسوأ بالنسبة لي".

وأضاف: "لسبب ما لا أعرفه لم يقدم أي لاعب من الفريق أفضل مستوياته، رغم أننا معًا منذ سنوات، ونعرف بعضنا البعض بشكل جيد".

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وأكمل: "من الواضح أننا افتقدنا لأهداف كريستيانو رونالدو، عندما يرحل لاعب يسجل 50 هدف في الموسم يجب علينا أن نعوضها، لقد سجلنا أهدافًا كثيرة رغم ذلك في العديد من المناسبات، لكننا نتلقى الكثير أيضًا وذلك كلفنا النقاط والمباريات".

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد سيواجه نظيره ليجانيس في الدوري الإسباني مساء اليوم في محاولة لتقليص الفارق مع كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.