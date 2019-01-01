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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

كارفخال: لم أر اعتداء راموس على ميسي!

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مدافع ريال مدريد داني كارفخال يدافع عن زميله راموس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نفى داني كارفخال مدافع فريق ريال مدريد أن يكون قد رأى اعتداء زميله سيرخيو راموس على نجم برشلونة ليونيل ميسي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء في ملعب سانتياجو بيرنابيو والتي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار الأسبوع السادس والعشرين من الليجا.

وقال المدافع الإسباني في تصريحاته عقب المباراة: "لم أر اللعبة، لذلك لا أستطيع الحكم عليها أو إبداء رأيي".

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وعن خسارة المباراة الثانية أمام برشلونة خلال أيام قال لاعب الميرنجي: "من المؤلم فوز غريمنا التقليدي علينا في ملعبنا مرتين، علينا أن نغير من هذا الوضع، صافرات جماهيرنا في ملعب سانتياجو بيرنابيو تعكس اهتمامهم بنا".

وعن المنافسة على لقب الليجا بعد الخسارة من برشلونة: "لقد فقدنا ثلاث نقاط ثمينة، ولكننا لن نستسلم بسهولة، علينا مواصلة القتال حتى النهاية والفوز بما تبقى من مباريات".

يذكر أن فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة أصبح اثنتي عشرة نقطة.

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