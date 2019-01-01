كارفخال: الموسم انتهى بالنسبة لنا

مدافع ريال مدريد داني كارفخال يعترف بسوء أوضاع فريقه بعد الخروج من دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال داني كارفخال مدافع فريق ريال مدريد إنه لا يوجد أي عذر لهذا الأسبوع الكارثي، وذلك في تصريحاته بعد سقوط الميرنجي بالهزيمة في عقر داره ملعب سانتياجو بيرنابيو برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة من ثمن النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010.

المدافع الإسباني استطرد وقال: "النتيجة تلخص كل شيء، كنا نشعر بعدم الارتياح، أياكس كان الفريق الأفضل واستحق الانتصار".

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كما أضاف كارفخال: "لا يوجد أي عذر لما حدث لنا هذا الأسبوع، تلقينا خسارتين من برشلونة على ملعبنا وخضنا هذه المباراة بنية الفوز، ولكننا خسرنا في النهاية والموسم انتهى بالنسبة لنا".

ورفض مدافع النادي الملكي ما يشار إليه بأن هذه هي نهاية جيل وقال: "لا ليست نهاية جيل، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، نتمتع بالاحترافية الكافية وسنعود للعمل ولن نخفي رؤوسنا في الأرض".