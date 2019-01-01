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لاعب بيتيس: ريال مدريد أخطأ في بيع كريستيانو رونالدو

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تعرف على تصريحات كارفيلو عن كريستيانو رونالدو قبل مواجهة ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد ويليام كارفاليو، لاعب ريال بيتيس، موافقة ريال مدريد على بيع كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

ريال مدريد تخلى عن كريستيانو رونالدو بعد طلب الأخير ليرحل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كريستيانو لاعب مطلوب في أي فريق بالعالم، وريال مدريد تأثر قليلًا بغيابه وانعكس ذلك على المعدل التهديفي".

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وتابع: "أعتقد أنّ رونالدو لم يخسر برحيله عن ريال مدريد لأنّه يقدم مستوى جيد في يوفنتوس ونجح في تسجيل الكثير من الأهداف".

كارفاليو أكد أنّه لو القرار بيده لما وافق على بيع رونالدو مقابل 100 مليون ولا حتى 200 مليون نظرًا لقيمته في الفريق.

ورفض اللاعب الحديث عن سبب رحيل اللاعب عن الملكي مؤكدًا أنّه لا يعرف الكواليس ومشيرًا إلى أن صاروخ ماديرا يعشق البحث عن تحديات جديدة.

وأردف: "ريال مدريد لا يزال فريقًا قويًا ولديه لوكا مودريتش الذي حقق الكرة الذهبية وسوف يشكل أزمة بالنسبة لنا".

واختتم: "حققنا الفوز في ملاعب صعبة مثل سانشيز بزخوان وكامب نو وسان سيرو خلال الموسم الجاري ولكن علينا أن نقاتل لأجل الانتصار على ريال مدريد حتى لو كانوا في مستوى أقل من الطبيعي".

ريال مدريد يحل ضيفًا على بيتيس مساء اليوم، الأحد، في ملعب "بينتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

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