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كارفاخال: أشكر إيسكو على منحي شارة قيادة ريال مدريد

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مدافع ريال مدريد يعبر عن سعادته بعد الحصول على شارة قيادة الملكي أمام سيسكا موسكو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن سعادته بعد الحصول على شارة القيادة في مباراة سيسكا موسكو بعد رفض إيسكو.

مارسيلو أعطى الشارة إلى داني كارفاخال رغم أن إيسكو هو القائد الثاني خلف البرازيلي.

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وصرّح مارسيلو بعد المباراة أنّه حينما كان يغادر الملعب بحث عن إيسكو لمنحه شارة القيادة ولكن الأخير طلب منه إعطائها إلى كارفاخال.

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وقال داني في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: "أود أن أشكر إيسكو على موافقته بحصولي على شارة القيادة رغم أنّه أقدم مني في النادي.

وتابع: "إيسكو كان قد وعدني بالحصول على شارة القيادة ووفى بوعده. أنا سعيد للغاية".

كارفاخال أكد أنّ مارسيلو لم يكن يدري بوجود اتفاق بين اللاعبين  ولذلك لم يعرف سبب رفض إيسكو ارتداء الشارة.

ويعتبر سيرخيو راموس هو القائد الأول للملكي يليه مارسيلو ثم كريم بنزيما ورافائيل فاران ثم ناتشو ولوكا مودريتش وخلفهم إيسكو ثم كارفاخال.

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وانضم إيسكو إلى ريال مدريد في 3 يوليو بينما عاد داني للمكي يوم 5 يوليو وهذا ما منح لاعب مالاجا السابق الأفضلية.

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