كارسكو يمنح أرسنال أملًا جديدًا في ضمه

يانيك كارسكو نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسبق يؤكد أنه لا يمانع العودة لأوروبا عن طريق بوابة أرسنال في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البلجيكي يانيك كارسكو لاعب فريق أتلتيكو مدريد السابق وداليان يفانج الصيني الحالي أنه مستعد للعودة لأوروبا في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كارسكو وأكد خلالها أنه كاد أن يعود للكرة الأوروبية في يناير الماضي لولا رفض رئيس ناديه الحالي.

🗓️في مثل هذا اليوم عام 2004: آرسنال أصبح أول فريق إنجليزي يحقق لقب الدوري دون خسارة أي مباراة.. 👑



🏟 38 مباراة

✅ 26 فوز

🤝 12 تعادل

❌ 0 خسارة

🔝 90 نقطة



الفريق الأفضل في تاريخ إنجلترا؟ 🤔 pic.twitter.com/ZiA9vCcqPD — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وقال كارسكو: "كان هناك اهتمامًا من أرسنال ومعهم جائت العديد من العروض في يناير الماضي، وكانت الفرصة متاحة من أجل العودة لأوروبا، لكن رئيس النادي هنا أخبرني أنه من الصعب الموافقة على رحيلي في ذلك الوقت".

وأضاف: "ربما يصبح الأمر ممكنًا هذا الصيف، ربما يكون ذلك جيدًا لكن يجب أن أتحدث مع رئيس النادي أولًا لنحدد كل شيء".

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وأكمل: "في النهاية أنا لاعب محترف، حتى لو امتلك عروضًا عديدة للرحيل لكن النادي رفض ذلك فسأبقى وأقدم كل ما لدي من أجلهم".

جدير بالذكر أن كارسكو كان قد أثار جدلًا كبيرًا بالانتقال للدوري الصيني، حيث كان واحدًا أهم المواهب الشابة في السنوات التي سبقت رحيله لآسيا.