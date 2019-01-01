كارديف يسقط بثلاثية أمام بالاس ويلحق بفولهام وهيديرسفيلد خارج البريميرليج

رسمياً اكتمال مثلث الهبوط للدوري الإنجليزي بموسم 2018/2019

أطاح فريق كريستال بالاس بنظيره كارديف سيتي من الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/2 في الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

كارديف دخل اللقاء طمحاً في التمسك بحظوظه في البقاء بالبريميرليج، منتظراً سقوط برايتون أمام أرسنال بنفس الجولة.

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ومع ذلك حسم بالاس الأمر بشكل نهائي، بعد انتصاره على كارديف بأرضه ووسط جماهيره.

الهدف الأول جاء عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 28، قبل أن يعادل مارتن كيلي النتيجة لبالاس بهدف في مرماه بالدقيقة 31.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميتشي باتشواي من إضافة الثاني لبالاس، بينما اختتم أندروس تاونسيند الثلاثية بالدقيقة 70 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 90 أحرز بوبي ريد هدف تقليص الفارق لكارديف، ولكنه لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الهبوط.

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النتيجة ترفع من رصيد كريستال بالاس إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

وأما كارديف فيتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق 4 نقاط كاملة عن برايتون السابع عشر، مع تبقي جولة وحيدة من المسابقة.

ويلحق بذلك كارديف بكل من فولهام صاحب المركز التاسع عشر بـ26 نقطة، وهيديرسفيلد العشرين بـ14 نقطة خارج الدوري الإنجليزي.