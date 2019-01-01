كارديف يجتمع مع نانت لمناقشة قضية سالا

الفريقان لم يتوصلا لحل بخصوص صفقة الأرجنتيني الراحل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر كارديف سيتي بياناً يكشف عن اجتماعاً مع نظيره نانت لمناقشة تطورات صفقة الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا وكيفية حل الأمر.

ولجأ نانت للقضاء ليجبر كارديف على تسديد قيمة الخمسة عشر مليون يورو المتفق عليها ثمناً لانتقال المهاجم الذي توفى في حادثة سقوط الطائرة المنكوبة يناير الماضي.

وقال بيان كارديف إنه أرسل لنانت يطلب منه الاجتماع لمناقشة مأساة سالا والصفقة بين الفريقين، وأنه حتى مساء الثلاثاء لم يتلق رداً رسمياً من النادي الفرنسي.

وأعطى الاتحاد الدولي مهلة لكارديف من أجل الرد على عدم تسديده لقيمة الصفقة أو الدفعة الأولى منها حتى الآن، ولكن "ليكيب" تحدثت عن تمديد المهلة حتى 13 أبريل الجاري.

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يوم أربعاء جميل على ما يبدو 😅



⭕️ دوري إنجليزي، دوري إيطالي، دوري إسباني ومباريات اقصائية في نصف نهائي كأس فرنسا وألمانيا 🔥



أهلًا بكم 🤝 pic.twitter.com/wwGvVudc6R — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

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ويأمل نانت أن لا يدفع قيمة الصفقة على أساس بنداً في القانون الفرنسي يحمل نانت مسؤولية حادثة سقوط الطائرة لأنه كان وراء اختيار الوكيل الذي عين ديفيد إبتسون قائداً لها وتسبب بسقوطها.

وذكرت "فرانس فوتبول" أنها حاولت التواصل مع مسؤولي نانت لمعرفة ردهم على بيان كارديف، ولكن لم تتلق أي رد رسمي.

ويلعب نانت مساء اليوم، الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان ضمن لقاءات كأس فرنسا.