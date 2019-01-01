كارديف سيتي يرد على اتهامه بالتخلي عن سالا

تعرف على بيان كارديف سيتي حول اتهامه بالتخلي عن سالا

ردّ نادي كارديف سيتي الإنجليزي على اتهامات وكيل أعمال إيميليانو سالا، ويلي مكاي، بأنّ النادي الويلزي تخلى عن اللاعب الأرجنتيني مما تسبب في وفاته.

سالا انضم إلى صفوف كارديف سيتي قادمًا من نانت الفرنسي ولكن طائرته سقطت في القنال الإنجليزي.

وكان مكاي قد صرّح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يتهم فيها كارديف سيتي بالتعاقد مع لاعب مقابل 15 مليون يورو ثم تركه في الفندق يبحث عن وسيلة للسفر.

وأوضح مكاي أنّ الفريق الويلزي كان بحاجة لمساعدة اللاعب على السفر بين فرنسا والمملكة المتحدة ولكنّه لم يفعل ذلك.

ونشر كارديف سيتي صورة من حوار دار بين اللاعب ومسؤولين في النادي على "واتساب" يبرهن أنّ الفريق الويلزي عرض على سالا السفر على طائرة تجارية وحجز تذكرة له ولكن اللاعب رفض.

وأكدت المحادثة أنّ مهاجم نانت السابق أخبر إدارة كارديف سيتي أنّه خطط بالفعل وحجز طائرة خاصة للسفر إلى فرنسا ثم العودة مرة أخرى.

جدير بالذكر أنّ هناك خلافات بين كارديف سيتي ونانت بشأن قيمة انتقال اللاعب.