كارديف يرفض قرار الفيفا بخصوص سالا

قضية شائكة بين كارديف ونانت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض كارديف سيتي قرار الاتحاد الدولي بخصوص دفع قيمة صفقة الراحل إيميليانو سالا إلى ناديه السابق نانت ويقرر الاستئناف.

وقرر الاتحاد الدولي أن على النادي الويلزي دفع مبلغ ستة ملايين يورو، قيمة الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 15 مليوناً، لنانت.

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وقال كارديف في بيان إنه منزعج للغاية من قرار لجنة اللاعبين وحكمها بحق النادي، وإن القرار تم اتخاذه من منظور محدود بالنظر للظروف.

وأضاف البيان أن هناك أدلة واضحة على عدم اكتمال الصفقة بالنظر للوثائق التي أرسلها كارديف للاتحاد الدولي.

وأكد كارديف أنه سيتجه لمحكمة التحكيم الرياضي من أجل الحصول على قرار يحل النزاع القضائي الدائر مع نانت.

ومن جانبه، أكد رئيس نانت فالديمار كايتا مع "ليكيب" عدم سعيه للحصول على أموال الصفقة، مؤكداً صعوبة الأمر لأنه يتعلق بشخص توفى، وأن الأمر بيد المحامين.

سالا كان قد توفى بعدما سقطت الطائرة التي تقله من نانت إلى كارديف في بحر المانش بيناير الماضي.