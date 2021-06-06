كارثة تهدد اليورو .. إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا

قلق بعد ظهور حالة بين صفوف اللاعبين..

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة قائد المنتخب ونجم نادي برشلونة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق منافسات اليورو، ليثير القلق في معسكر المنتخب

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نتيجة فحوصات لاعبي المنتخب الإسباني جاءت كلها سلبية عدا عينة واحدة لنجم وسط ميدان برشلونة التي جاءت إيجابية.

إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا تأتي قبل 8 أيام من المباراة الأولى للمنتخب الإسباني ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، ولذلك سيتم عزله حتى تتحول فحوصاته إلى سلبية.

ظهور حالة بين لاعبي المنتخب الإسباني ستثير القلق خاصة وأنه كانت هناك مواجهة منذ أيام قليلة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، مما يزيد من حيز المخالطين لبوسكيتس.

ودخل جميع لاعبي المنتخب الإسباني في حالة عزل صحي من أجل التأكد من سلامتهم، في خطوة من المنتظر أن يقوم بها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كذلك.

الجميع يتمنى أن تمر الأمور بسلام لأن ظهور المزيد من الحالات قبل أقل من أسبوع من انطلاق البطولة سيكون تهديدًا كبيرًا لها خاصة وأنها ستقام بحضور جماهيري.

إصابات واتهامات بالاضطهاد .. لماذا غاب نجوم ريال مدريد عن اليورو وكوبا أمريكا؟

يذكر أن منتخب إسبانيا يقع في المجموعة الخامسة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، والتي تجمعه بكل من بولندا والسويد وسلوفاكيا.