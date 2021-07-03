كارتيرون يُوضح حقيقة رحيله عن الزمالك وتدريب الترجي

المدير الفني للزمالك يكشف الحقائق

أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حقيقة الأخبار المثارة في الإعلام التونسي حول رحيله عن ناديه وانتقاله لتدريب الترجي التونسي خلفًا لمعين الشعباني.

الترجي خرج من دوري أبطال أفريقيا بهزيمته ذهابًا إيابًا أمام الأهلي، 1-0 و3-0، في نصف النهائي، وقد طلب المدرب الشعباني إعفاءه من منصبه، ويبحث النادي حاليًا عن بديل له.

ماذا قال كارتيرون حول رحيله عن الزمالك وتدريب الترجي؟

كارتيرون نفى خلال تصريحاته لموقع يلا كوورة المصري كل تلك الأخبار، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع أي مسؤول من الترجي حول تدريبه للفريق.

مضيفًا "إدارة الترجي لم تتواصل معي أبدًا، هذا الشيء لم يحدث على الإطلاق. تركيزي الآن على المنافسة على لقب الدوري وكأس مصر مع الزمالك".

ما هو موقف الزمالك في الدوري المصري؟

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، ويُطارده المصري بنقاطه الـ43 من 28 مباراة، ويتواجد الأهلي ثالثًا برصيد 42 نقطة لكنه لم يلعب سوى 20 مباراة لانشغاله بمشواره الأفريقي.

الفريق الأبيض كان قد هزم مصر المقاصة في آخر جولات الدوري المصري، ويستعد حاليًا لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين القادم.

سوابق كارتيرون تفتح الباب لكل الاحتمالات

الإعلام التونسي يتحدث بقوة عن مفاوضات جدية بين الترجي وكارتيرون، والمدرب الفرنسي نفى ذلك تمامًا وأكد استمراره مع الزمالك، ولكن!

سوابق المدرب صاحب الـ50 عامًا تفتح الباب لجميع الاحتمالات ولا تُطمئن الزمالك وجماهيره أبدًا، إذ سبق له أن رحل عن الفريق في وقت صعب جدًا، قبل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ليتولى تدريب التعاون.

المثير أن المدرب نفسه ترك تدريب التعاون في منتصف الموسم الماضي من الدوري السعودي لأجل العودة إلى الزمالك وتولي مسؤولية تدريبه.

هذا يُشير إلى أن كارتيرون من الصعب أن يلتزم بعقده ويبحث دومًا عن الفرصة الأفضل، سواء ماليًا أو رياضيًا ... لذا، لا يُمكن أن تأمن شره.

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