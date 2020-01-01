كارتيرون يمدد الراحة السلبية للزمالك أسبوعًا جديدًا

الزمالك في راحة سلبية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، موقف الفريق من العودة إلى التدريبات من عدمه خلال الأيام المقبلة.

وكان الزمالك قد حصل على راحة أسبوعًا بسبب توقف النشاط الرياضي خوفًا من تفشي وباء كورونا الذي ظهر في جميع أنحاء العالم.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق إغلاق مقر النادي من أجل تعقيمه خوفًا من إصابة الأعضاء.

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وأعلن نادي الزمالك ، اليوم الخميس، أن الفرنسي كارتيرون قرر مد فترة الراحة السلبية للاعبين لمدة أسبوع جديد حتى يتم الوصول إلى مصير الموسم الحالي.

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وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز لمدة 15 يوما لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

الزمالك من المفترض أن يلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء المغربي خلال شهر مايو المقبل بعد التأهل على حساب الترجي التونسي.