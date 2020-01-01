كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

أجرى فريق الزمالك تدريبه اليوم الجمعة، بمقر النادي بميت عقبة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، خاصًة بعد الفوز السهل على حرس الحدود الأخير وقبل مواجهات قوية في البطولات الإفريقية.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة من أجل الحديث عن الفترة المقبلة.

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وأكد الفرنسي على ضرورة الفوز في لقاء الإسماعيلي ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز المقرر لها الأحد المقبل.

وأراح كارتيرون أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من المران الجماعي، واكتفى بخوضه بعض التمرينات الخاصة تجنبًا للإرهاق.

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ويستعد الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وينتظر الزمالك مواجهات من العيار الثقيل حيث عقب لقاء السوبر الإفريقي يواجه الأهلي في السوبر المصري ومباراة أخرى بالدوري المحلي بالإضافة إلى مواجهتي مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا.