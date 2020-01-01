كارتيرون: مواجهة الترجي صعبة ولن يتأثروا بإيقافات الكاف

مواجهة نارية بين الترجي التونسي والزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن مواجهة الترجي التونسي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الغد.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي، في إياب دور ربع النهائي، على استاد رادس في تمام التاسعة مساءًا من الغد بتوقيت القاهرة.

وأكد كارتيرون أن اللقاء صعب للغاية، بغض النظر عن الإيقافات التي صدرت ضد الترجي التونسي مؤخرًا عقب أحداث لقاء الذهاب في القاهرة.

المزيد من الفرق

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحترم فريق الترجي بشدة ونسعى للوصول إلى الدور المقبل، وأتينا إلى تونس بنفس حماس المواجهة الأولى".

وأضاف كارتيرون: "العقوبات التي صدرت في حق الترجي التونسي لن تؤثر عليهم خلال اللقاء، هم يمتلكون الكثير من اللاعبين المميزين".

اقرأ أيضًا - فيديو - الشباب يضرب العدالة برباعية في الدوري السعودي

وتابع المدير الفني للزمالك خلال تصريحاته: "مواجهة غدًا مختلفة تمامًا عن مباراة الأهلي، لقاء السوبر كان نهائي ووقع وقتها ضغط كبير على اللاعبين خاصًة أمام الجماهير العريضة التي حضرت".

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل إلى المرحلة المقبلة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.