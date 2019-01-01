كارتيرون: مهمتنا أمام النجم الساحلي تاريخية

هل ينجح الرجاء في خطف بطاقة التأهل؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للرجاء البيضاوي، على أن فريقه أمام مهمة تاريخية، عندما يواجه النجم الساحلي التونسي، بكأس الشيخ زايد للأندية العربية.

النجم الساحلي سيستضيف الرجاء مساء غدٍ الجمعة، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

كارتيرون قال خلال تصريحات صحفية: "نمتلك الرغبة في التأهل للمربع الذهبي، نحن مطالبون بتحقيق انتصار أمام فريق كبير بحجم النجم الساحلي".

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المدرب الفرنسي تابع: "المهمة صعبة ونحن نعرف ذلك، ولكن لدينا ما يكفينا من الروح والحماس، وهذا ما يهمني".

وواصل: "سنخوض المباراة في ظل غيابات كبيرة في صفوف فريقي، ولكنني واثق من أن اللاعبين على قدر المسؤولية".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت في المغرب، قد انتهت بفوز النجم الساحلي على الرجاء بهدفين دون رد.