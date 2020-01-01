كارتيرون: قدمنا مباراة تاريخية أمام الأهلي.. ويجب أن نحصل على راحة قبل لقاء الترجي

الزمالك توج بالسوبر المصري على حساب الأهلي

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك،عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كارتيرون أدار اللقاء بشكل رائع، خاصًة وأن الفريق مجهد للغاية بسبب خوض لقاء الترجي التونسي الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: "التمركز الدفاع الجيد في الشوط الأول كان جيدًا للغاية، ولكن لم نستغل الهجمات المرتدة".

وتابع المدير الفني الفرنسي: "لم أصر على الدفاع فقط في اللقاء، ولكن كنت مضطر بسبب ضغط الأهلي على خطوط فريقي، فحاولنا امتصاص هذا".

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وأردف كارتيرون: "اللاعبون قدموا مباراة تاريخية أمام الترجي التونسي والتتويج بالسوبر الإفريقي، وأيضًا لقاء أخر أمام الأهلي، فأنا فخور بهم للغاية".

وأردف المدير الفني للزمالك: "نحتاج راحة قبل مواجهة الترجي، سبب عدم تتويج الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة بسبب ضغوطات جدول الدوري".

وأكد كارتيرون على احترام رأي فايلر بشأن لعب القمة في موعدها ولكن يعارضه خاصًة وأن الفريقين مقبلين على لقائين في غاية الصعوبة أمام الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.