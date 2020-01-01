كارتيرون: طريقة اللعب سبب الفوز على الحدود.. والترجي منافس قوي

الزمالك يستعد لمنافسات قوية خلال الفترة المقبلة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن الفوز على حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حقق فوزًا هامًا على نظيره حرس الحدود بهدفي محمود علاء وأحمد سيد زيزو ليعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وأكد المدرب الفرنسي أن طريقة اللعب الذي خاض بها الزمالك المباراة جيدة للغاية وساعدتهم في الوصول إلى المرمى لأكثر من مرة.

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وقال كارتيرون في تصريحات عقب اللقاء: "ضياع الفرص السهلة أزمة، ويجب أن نعالجها، واستبعاد كاسونجو من القائمة من أجل رفع المعدل البدني لديه".

وتابع المدير الفني للزمالك: "استبعاد فرجاني ساسي أمر يخصني ولا أريد التحدث عنه في الوقت الحالي، ومواجهة الترجي في دوري الأبطال قوية للغاية ويجب علينا الفوز إذا أردنا التتويج فهم بطل أخر نسختين".

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وأردف كارتيرون: "علينا أن نفصل بين مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي وببطولة دوري الأبطال وعلينا التركيز".

وأسقطت قرعة دور ربع النهائي الزمالك أمام الترجي التونسي.