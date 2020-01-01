كارتيرون: الترجي كان الأفضل وعلينا الفخر بلاعبي الزمالك

المدرب الفرنسي يتحدث عن انتصار الزمالك على الترجي.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن منافسه الترجي كان الأفضل خلال الشوط الأول من مباراة، وأنه لا يستطيع التنبؤ بسيناريو مباراة الإياب.

الزمالك حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كارتيرون قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "فوز جيد لنا بعد خوض مباراتين في غاية الصعوبة أمام الترجي ثم الأهلي في السوبر الإفريقي والمصري".

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المدرب الفرنسي تابع: "الترجي كان أفضل منا بكثير، خاصة في الربع ساعة الأولى من المباراة، ولكن حققنا بعد ذلك عودة جيدة، واستطعنا تسجيل هدفين، والهدف الثالث كان رائعًا".

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المدير الفني للزمالك أردف: "مباراة العودة التي ستقام في رادس بالتأكيد ستكون صعبة، خاصة أنها ستكون أمام بطل إفريقيا مرتين على التوالي، وعلينا الشعور بالفخر لمستوى اللاعبين في مباراة اليوم".

باتريس كارتيرون اختتم حديث قائلًا: "سنبدأ بالعمل استعدادًا لمباراة العودة بداية من الغد، وسنكون في قمة تركيزنا من أجل إنجاز العمل المطلوب".

الزمالك سيحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء يوم السبت 7 مارس المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.