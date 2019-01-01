كارتيرون: أشعر بالحزن رغم انتصارنا على أوتو دويو

تركيز الرجاء سيكون على كأس السوبر الإفريقي والدوري المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن غضبه رغم فوز فريقه على أوتو دويو الكونغولي بكأس الكونفدرالية.

الرجاء ودع بطولة كأس الكونفدرالية، رغم فوزه على أوتو دويو الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور المجموعات.

كارتيرون قال خلال تصريحات إذاعية عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيد وحققنا انتصار عريض، ولكننا لم نتأهل، وهذه الأمر يؤسفني".

سوريانو يحتفل بأول أهدافه في كأس زايد على طريقته الخاصة.👊👊

(📸: @UAFAAC ) pic.twitter.com/sP5htU2nXh — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2019

المدرب الفرنسي تابع: "خرجنا من بطولة كأس الكونفدرالية، ولكن علينا تقبل أحكام كرة القدم، وسنركز على الدوري".

واختتم باتريس كارتيرون تصريحاته قائلًا: "نسعى لاحتلال مركز بالدوري المغربي، يجعلنا نشارك بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وأيضًا لدينا مواجهة بكأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي".

ويتصدر الدوري المغربي فريق الوداد البيضاوي، حيث يحتل الرجاء المركز الثالث خلف اتحاد طنجة صاحب المركز الثاني.