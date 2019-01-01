كاراسكينو يقترح على سولشار بيع بول بوجبا

كاراسكينو يتحدث عن مستقبل مانشستر يونايتد ويقترح على سولشار بيع بوجبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترح نجم كرة القدم الأيرلندية السابق توني كاراسكينو على مدرب مانشستر يونايتد أولى جونار سولشار بيع بول بوجبا.

وكان مانشستر يونايتد قد خرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بهزيمته أمام وولفرهامبتون السبت الماضي بهدفين دون رد.

وعلى ذلك، رأى كاراسكينو أنه هناك بعض اللاعبين يمتلكون الكثير من الإمكانيات، ولكنهم في نفس الوقت يفتقدون القدرة على حمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

واختص كاراسكينو بول بوجبا بحديثه، حيث انتقد أداء النجم الدولي الفرنسي في المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون ووصفه باللافعال.

وقال كاراسكينو: "بوجبا لم يكن هو بوجبا المعهود في هذه المباراة، تمامًا كما اختفى في عدة مباريات أخرى، رغم جودته العالية هو يخفض أسهمه بهذه المباريات التي لا يظهر فيها جيدًا"

وأضاف: "من الممكن أن يقوم أولي جونار سولشار بالتخلص من بول بوجبا إذا استمرت الأمور على نفس هذا المنوال"

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يذكر أن كاراسكينو كان قد لعب من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز بقمصان تشيلسي وأستون فيلا، كما لعب لمارسيليا الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي.