كاراسكو: أريد العودة لأوروبا

اللاعب كان قريبًا من العودة في يناير الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج رغبته بالعودة للعب في أوروبا، موضحًا أن السبب الأهم خلف تلك الرغبة العودة للتشكيل الأساسي للمنتخب البلجيكي.

وكان اللاعب قريبًا من اللعب لأحد الأندية الأوروبية في يناير الماضي، لكن ناديه الصيني رفض تمامًا التخلي عنه.

وارتبط اللاعب آنذاك بعدة أندية أبرزها آرسنال ومانشستر يونايتد وميلان وبايرن ميونيخ.

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كاراسكو تحدث قائلًا عن مستقبله "أحب العودة لأوروبا. الكثير من الأندية الأوروبية مهتمة بي. حاولنا إيجاد حل في يناير يسمح لي بالرحيل عن داليان يفانج، لكني أتفهم قرار النادي وتفكيره. لقد أرادوا مني البقاء".

أضاف "أنا مازلت في حالة جيدة في الصين، لكني فقدت مكاني في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني البلجيكي. هذا قد يحدث مع فريق بمثل جودته، مستوى المنافسة هناك يجعلك لا تلعب كثيرًا أحيانًا".