كاراجير يُحذر ليفربول من "خطأ" التفكير بلقب البريميرليج

أسطورة الريدز يرى أنه ليس الوقت المناسب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى جيمي كاراجير أسطورة دفاع ليفربول أن فوز الفريق بلقب البريميرليج للموسم الجاري لم يُحسم بعد، وأن شهري مارس وإبريل هما الحاسمين في الصراع.

ليفربول يتصدر البطولة بفارق 5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، ويقول التاريخ أن 20 فريقًا أنهوا يناير متصدرين لجدول الترتيب نجحوا في الفوز باللقب في النهاية، لكن كاراجير يرى أن الكرة مازالت في الملعب.

إذ قال "إن اعتقد أي من مشجعي ليفربول أن الفريق سيفوز في المباريات الـ14 القادمة، فالأمر لن يكون هكذا. هم لن يلعبوا كل المباريات بأداء جيد لأن التوتر يزداد كلما اقتربنا أكثر من النهاية".

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أضاف صاحب الـ41 عامًا "لا أظنه الوقت المناسب للحديث عن اللقب، لندع شهر فبراير جانبًا، وبعدها سيأتي مارس وإبريل حيث لا يمكن تعويض أي أخطاء والعودة تُصبح صعبة جدًا".

أتم "هزيمة السيتي أمام نيوكاسيل لم يخرجه من السباق، ولن تكون نهاية الدنيا إن خسرنا نقاط الآن، فمازال هناك وقت للتعويض، لكن الأمر لن يكون هكذا بعد نهاية فبراير".

من جانبه، يرى جاري نيفيل أن فارق الـ5 نقاط ليس بالكبير بين الفريقين وقد يزول خلال مباراتين إن ارتكب ليفربول الأخطاء، لكنه أكد في نفس الوقت أن السيتي لا يمر بأفضل أوقاته في الموسم وأن خسارته أمام نيوكاسيل منحت الريدز دفعة معنوية هائلة وهذا لم يحدث خلال الموسم الماضي حين سيطر السيتيزن على الصدارة بقوة وصرامة.