كاراجر ينصح بوتشيتينو: توتنهام لن يكون أبداً بحجم مانشستر يونايتد

نجم ليفربول السابق يرى أن بوتشيتينو يجب أن يتولى قيادة الشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق اعتقاده بأن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر عليه الانتقال إلى مانشستر يونايتد حال وجود عرض من الأخير.

وقال كاراجر في عموده بصحيفة تيليجراف:"هذا سيكون من الصعب تقبله بالنسبة لمشجعي توتنهام، أمر حزين ولكنه حتمي، إنهم فريسة للخصوم الأكبر في البريميرليج". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"لقد سمعت بعض النقاشات عن انتقال بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد، وأرى ضرورة تأكيد ذلك، لا يهم إن كان ملعب السبرز الجديد عظيماً أو عدد المشجعين الذين يضمهم، لا يهم إذا فازوا بشيء هذا الموسم أو على مر الأعوام المقبلة".

وأوضح:"السبرز ليسوا مانشستر يونايتد، لن يكونوا أبداً كبار بحجم مانشستر يونايتد. بوتشيتينو أيضاً لا يدين للسبرز بأي شيء، لقد قدم عملاً لا يصدق بكسور من ميزانية يونايتد".

وتابع:"أعتقد أنه سيتم عقد اتفاق بين جميع الأطراف في الصيف المقبل، إذا رحل بوتشيتينو مقابل ثمن جيد، ربما يمكن لخليفته أن ينفق أكثر مما قد ينفقه هو إن بقى".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الثلاثاء عن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عقب ابتعاده عن المراكز الأربعة الأوائل في البريميرليج بـ11 نقطة.