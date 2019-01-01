كاراجر يطالب ليفربول باستعادة كوتينيو

لتقليص الأفضلية التي يمتلكها مانشستر سيتي

ناشد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، ناديه السابق من أجل إعادة التوقيع مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو.

الدولي البرازيلي رحل عن ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، ولكنه عانى كثيراً لإثبات نفسه داخل النادي الإسباني.

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العديد من التقارير ربطت كوتينيو بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى ليفربول ناديه السابق.

وقال كاراجر عن تلك الإمكانية:"لا يمكنني القول باستعادته بشكل مباشر، ولكن إذا كانت هناك إمكانية وبرشلونة لديه الرغبة في التخلي عنه بمقابل مناسب فلما لا؟".

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وأضاف:"هل ترحب الجماهير به؟ لست متأكداً، لا أرى أي سبب لعدم الترحيب به، لدينا آدم لالانا وشاكيري، لكن كوتينيو لاعب من طراز عالمي".

وتابع:"مانشستر سيتي يمتلك هذه الميزة أكثر منا، لديهم برناردو سيلفا، ديفيد سيلفا وكيفن دي بروينه، نمتلك عدد جيد من لاعبي الوسط ولكن نحتاج لشيء مختلف".

جدير بالذكر أن كوتينيو نجح في تسجيل 54 هدفًا وصنع 45 في 201 مباراة مع ليفربول قبل الذهاب لبرشلونة.