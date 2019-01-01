كاراجر: صلاح تحدى الجميع وأعاد ليفربول للقمة

جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق يشيد بالمصري محمد صلاح عقب تألقه مع الريدز في مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق بالمصري محمد صلاح عقب تألقه مع الريدز في مواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن صلاح خاض تحدي كبير من أجل تسجيل ذلك الهدف ضد السانتس.

فاولر: هدف صلاح في ساوثامبتون هو الأهم له مع ليفربولhttps://t.co/Dso8AUNiQM — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال كاراجر: "بينما كان يركض بالكرة الجميع يقول له مررها، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في الآونة الأخيرة وابتعاده عن التسجيل، لكنه تحمل المسؤولية وسددها".

وأضاف: "محمد صلاح أصبح الرجل الذي أعاد ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، لقد ركض بطول الملعب من جانب للأخر وسدد بشكل جيد".

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وأكمل: "بينما كان يركض كان هناك العديد من الأسئلة التي طُرحت، هل لديه السرعة اللازمة ليتجاوز الدفاع؟ هل لديه الثقة؟ هل سيلعبها لفيرمينيو؟ لا لقد لعبها بنفسه، كم سيكون هذا الهدف هامًا، كلها أفكار جاءت في البال قبل الهدف".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل الهدف الثاني لليفربول في مباراة الأمس وقاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وأعاد الريدز لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي.