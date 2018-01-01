كاراجر: إقالة مورينيو حتمية بعد الخسارة من ليفربول

تعرف على تصريحات أسطورة ليفربول كاراجر بعد إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد

أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أنّ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد بعد الهزيمة من الريدز في ديربي شمال إنجلترا أمر حتمي.

مورينيو تعرض للإقالة صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب سوء النتائج.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أعتقد أنه بالنظر لما قدمه منذ بداية الموسم وبعد الهزيمة من ليفربول أصبحت إقالة مورينيو أمر متوقع وطبيعي".

وتابع: "كانت هناك العديد من المشاكل بينه وبين الإدارة وعدد كبير من اللاعبين وبالطبع بعد سحب شارة القيادة من بول بوجبا وكل هذه الأمور جعلت الأمر توقعًا".

سبيشال وان انتقد عددًا كبيرًا من لاعبيه بطريقة معلنة وكان لديه خلافات كبيرة مع بوجبا.

وواصل: "مورينيو طوال الوقت كان يشكو من عدم التعاقد مع مدافع، وكأن هذا الأمر سيحسن من منظومته".

واختتم: "العديد من المدربين فشلوا في التعاقد مع لاعبين مثل بيب جوارديولا حينما خسر أليكسيس سانشيز في يناير ولكنّه استطاع أن يقدم مستوى جيد. ما فعله مورينيو كان مبالغًا".

مانشستر يونايتد يخوض مباراة يوم السبت المقبل ضد كارديف سيتي في أول لقاء عقب إقالة مورينيو.