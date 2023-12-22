كاد يطير من ريال مدريد.. قصة شجار فيرجسون الذي أبعد بيلينجهام عن مانشستر يونايتد!

صفقة كان من الممكن أن تغير كل الموازين..

من يشاهد تألق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام حاليًا مع ريال مدريد، لا يمكن أن يتخيل أن هذا اللاعب الرائع كان ربما ليصبح لاعبًا لمانشستر يونايتد لولا اختلاف بعض التدابير البسيطة!.

المدير الرياضي جون مورتو، والذي يتولى الإدارة الرياضية للشياطين الحمر، كان قد تحدث إلى والدي بيلينجهام وللاعب نفسه حين كان اللاعب في مدينة مانشستر يونايتد الرياضية أثناء زيارة مع ناديه بيرمنجهام سيتي، وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك".

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لقد كان هذا في 2020، وأتى في وقت كان المدرب أولي جونار سولسكاير قد اعتزم بالفعل أن يحصل على توقيع بيلينجهام قبل أن يذهب إلى بوروسيا دورتموند.

سولسكاير أعد خطة لضم اللاعب، تتمثل في أن يتحدث إليه السير أليكس فيرجسون أهم أساطير مانشستر يونايتد التدريبية، ورحب المدرب الاسكتلندي بالأمر.

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إلا أن جون مورتو اصطحب اللاعب في عجالة إلى حيث يوجد فيرجسون، الذي لم يتمكن من الحديث بشكل واضح مع المراهق البالغ من العمر 16 عامًا والذي سينضم بعدها بأشهر إلى بوروسيا دورتموند حيث كتب التألق وعبر عن نفسه بأفضل شكل ممكن ليقتنصه ريال مدريد ويصبح رسميًا أفضل لاعب شاب في العالم.

الصحيفة تؤكد أن شجارًا دار بين مورتو وفيرجسون في المكان عينه، وأن فيرجسون استشاط غضبًا بسبب التصرف على هذا النحو، يبدو أن هذا الشجار قد أدى في الأخير إلى ضياع واحد من أهم مواهب العالم على "الشياطين الحمر".