كادت تطرده .. إحدى عاملات ملعب الإمارات تحسب زينتشيكو من الجماهير!

موقف ربما يتعرض له زينتشيكو للمرة الأولى في مسيرته.

شهدت مباراة آرسنال ضد فولهام ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي موقفًا عجيبًا مر على اللاعب الأوكراني أولكساندر زينتشيكو نجم المدفعجية الجديد.

جاء هذا بعد أن ذهب اللاعب بعيدًا للاحتفال بالهدف المتأخر لفريقه الذي سجله جابرييل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وانتشر مقطع فيديو قصير للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يظهر إحدى العاملات في ملعب الإمارات وهي تتجه صوبه لإخراجه من الأرض.

أحد الأشخاص قام بإيقافها على الفور من ارتكاب خطأ شنيع والتدخل لإخراج أحد نجوم الدفعجية الجدد من حالة السعادة الغامرة التي كان فيها بهدف الفوز.

زينتشينكو كان يرتدي قميص وسروال أسودين، مما دفع العاملة لتظن أن اللاعب الأوكراني هو أحد المشجعين الذين نزلوا إلى أرض الملعب من أجل الاحتفال مع نجوم الفريق.

لاعب مانشستر سيتي السابق لم يكن ضمن قائمة الفريق التي خاضت المباراة بسبب إصابة في الركبة وهو ما دفعه للإندفاع إلى داخل الملعب بذلك الشكل للاحتفال مع بقية الفريق.

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد الفوز في كافة المباريات التي لعبها حتى الآن.