كاتانيتش: حذرت اللاعبين من خطورة منتخب فيتنام

مدرب العراق كاتانيتش كان يتوقع المستوى الذي ظهر عليه المنتخب الفيتنامي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد سيرتشيكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق، بأنه لم يتفاجأ من المستوى الذي ظهر عليه المنتخب الفيتنامي، في المباراة التي جمعت المنتخبين وانتهت بفوز درامي لأسود الرافدين بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة من كأس أمم أسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

العراق يحقق فوزًا دراميًا على فيتنام في الوقت القاتل

هدف الفوز لمنتخب العراق أحرزه اللاعب علي عدنان كاظم في الدقيقة 90 من ركلة حرة.

وبعد المباراة تحدث المدرب السلوفيني للصحفيين وقال: "مستوى منتخب فيتنام لم يفاجئني، لقد حذرت اللاعبين قبل المباراة".

كما أضاف مدرب منتخب العراق: "لقد أخطأت بعدم الدفع بهمام طارق منذ بداية المباراة، لم أحدد مستوى بعض اللاعبين في مثل هذه المحافل الكبرى، ولكن الفريق سيكون أقوى خلال المباريات المقبلة".