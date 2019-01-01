كاتالونيا تكرم ميسيي بسبب إنجازات برشلونة

جائزة حصل عليها فقط كرويف من قبل كروياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة "صليب سانت جوردي" من مقاطعة كاتالونيا كتكريم له على إنجازاته مع ناديه برشلونة في السنوات الأخيرة.

ويعطى "صليب سانت جوردي" في العادة لرجال الجيش الذين خدموا الإقليم الإسباني ودافعوا عن ألوانه وسياساته.

وذكر المسؤولون عن الجائزة أن اختيار ميسي يأتي بسبب مشواره الرياضي الرائع، والذي خلاله أصبح اللاعب الأكبر على الإطلاق في التاريخ.

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وواصل البيان الإشادة بميسي لأنه تألقه أتى بالاستعانة بمباديء برشلونة من تواضع وتعلين واحترافية للفريق ككل، وليس على المستوى الفردي فقط.

وكان ميسي قد افتتح مشفى للأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في المدينة، بالإضافة لعديد المشاريع الخيرية الأخرى لمساعدة مواطني كتالونيا والأرجنتين.

ولم يتحصل أي رياضي على الجائزة من قبل باستثناء لاعب آخر لبرشلونة هو يوهان كرويف في 2006.

ويلعب ميسي وبرشلونة الأسبوع المقبل أمام إيبار ضمن الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية.