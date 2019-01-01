كابيلو يحمل فالفيردي وكوتينيو مسؤولية خسارة برشلونة

عودة ملحمية لليفربول على حساب برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل فابيو كابيلو، المدرب الإيطالي السابق، السقوط الذي تعرض له برشلونة أمام ليفربول بدوري الأبطال وودع على إثره المسابقة من الدور نصف النهائي.

وفاز ليفربول مساء الثلاثاء على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ليعبر لنهائي المسابقة رغم سابق خسارته ذهاباً بثلاثية مقابل لا شيء الأسبوع الفائت.

وقال كابيلو مع "سكاي": "فالفيردي كان مغروراً بعض الشيء وتقليدياً في اختيار نفس الأشخاص الذين لعبوا في لقاء الذهاب، كان يجب التغيير".

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🗣 جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: "هذا الفوز هو انعكاس لشخصيته، لا يستسلم، روح قتالية، جميع اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم".

"كل ما حدث اليوم له صلة بعقلية كلوب".



😍#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/itoMoZDJci — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

وأكمل: "بالنسبة لي مثلاُ كوتينيو لا يجب أن يلعب، خارج أرضه مع برشلونة البرازيلي لا يقدم أي إضافة ولا يمكن الاعتماد عليه".

ودفع فالفيردي بنفس الفريق الذي لعب لقاء الذهاب بعدما أراح تلك العناصر في لقاء سيلتا فيجو السبت الماضي في بطولة الليجا التي حسمها.

وسيتم التعرف على قطب النهائي الثاني مساء اليوم، الأربعاء، عندما يستضيف أياكس نظيره توتنهام ويملك أفضلية التقدم 1-0 من مباراة الذهاب.