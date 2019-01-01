كابيلو: كوليبالي هو رونالدو نابولي

مدرب يوفنتوس وريال مدريد السابق يشيد بمدافع نابولي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق ليوفنتوس وريال مدريد أن نابولي يمتلك كريستيانو رونالدو الخاص به وهو المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

في نفس الوقت يعتقد مدرب ميلان الأسبق أن يوفنتوس قد حسم اللقب لصالحه مبكرًا.

رسميًا.. نابولي يتعاقد مع ثنائي أودينيزي المعارين

ومن المقرر أن يواجه نابولي نظيره يوفنتوس في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل مع تفوق يوفنتوس في الصدارة بفارق ثلاث عشرة نقطة.

وقال كابيلو: "الصراع على لقب الدوري لن يتأثر بمباراة الأحد، أعتقد أنه انتهى، هناك فارق كبير من النقاط بين الفريقين رغم محاولات نابولي لتقليص هذا الفارق".

أما عن إمكانيات كوليبالي مدافع نابولي فقال مدرب منتخب إنجلترا وروسيا الأسبق: "كوليبالي هو رونالدو نابولي، هو مدافع موهوب ومن ضمن أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي".

يذكر أن كابيلو البالغ من العُمر 72 عامًا لا يرتبط بتدريب أي فريق حاليًا بعد تجربة قصيرة بالدوري الصيني.