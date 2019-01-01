كابيلو: ريال مدريد لم يعد مُهابًا وميسي أفضل من رونالدو

تعرف على تصريحات كابيلو حول مستوى ميسي وكريستيانو رونالدو وكذلك سبب تراجع مستوى ريال مدريد

كشف فابيو كابيلو، السبب وراء تراجع ريال مدريد خلال الموسم الجاري كما تحدث عن سبب تفوق ليونيل ميسي، هداف برشلونة، على مهاجم يوفنتوس، كريستينانو رونالدو.

ريال مدريد خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا كما يبتعد عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة.

وقال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ذكرت كثيرًا أنّ برشلونة وريال مدريد يبدأن أي مباراة متقدمين بهدف نظيف وإن أردت الفوز عليهم عليك تسجيل هدفين على الأقل. الموسم الحالي النادي الملكي فقط هذه الميزة بسبب رحيل كريستيانو رونالدو".

وأوضح: "دفاعات المنافسين كانت تهاب وجود رونالدو والآن لا يوجد لاعب يشكل خطورة ضد أي فريق يلعب أمام ريال مدريد. أعتقد أنّ زين الدين زيدان يعرف الأسماء التي يحتاجها لإعادة قيمة الملكي".

مدرب ريال مدريد ويوفنتوس السابق رأى أنّ البيانكونيري أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن يجب سرعة عودة إيمري تشان وجورجيو كيلليني من الإصابة، كما أكد أن مانشستر سيتي يمتلك عناصر رائعة ولكن لا يلعب في التشامبيونزليج بنفس الإمكانيات في البريميرليج.

🔴 نجم برشلونة القادم يُشيد برونالدو بعد مباراة دوري الأبطال 🗣️ pic.twitter.com/HhUi69Df1p — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

وأردف: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ثنائي عظيم، الأول عبقري والثاني في مستوى عالي للغاية. الفارق بينهما كبير فالعبقري قادر على القيام بأمور يعجز عنها صاحب المستوى المرتفع".

واختتم: "عودة زين الدين زيدان لريال مدريد أدهشتني كثيرًا، لأنّه أصبح يمتلك قوة كبيرة أكثر من أي وقت مضى بعد أنّ منحه فلورنتينو بيريز كل ما يريد لأجل الموافقة على تدريب الفريق مرة أخرى".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد أقال سانتياجو سولاري بعد الهزيمة من أياكس وأعاد زيدان بعد 9 أشهر فقط من رحيله.